Marsilya deplasmanda iki golle güldü

Fransa Ligue 1'in 14.hafta maçında Marislya, deplasmanda Saint Etienne'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya deplasmanda iki golle güldü
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09 Aralık 2024 00:45
Fransa Ligue 1'in 14.hafta karşılaşmasında Marsilya, Saint Etienne'ye konuk oldu. Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 17'de Adrien Rabiot ve 65'te Mason Greenwood kaydetti.

Marsilya, bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. Saint Etienne 13 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, Lile'i konuk edecek. Saint Etienne, Toulouse'ye konuk olacak.
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