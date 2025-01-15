Marsilya'dan Galatasaray'a Wahi yanıtı!

Marsilya, Galatasaray'ın teklif yaptığı Elye Wahi için opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. Fransızların bonservis beklentisi ise 20 milyon euro.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Marsilya'dan Galatasaray'a Wahi yanıtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 09:04
Ara transfer dönemi için gözünü Fransa'ya çeviren Galatasaray'da, Georges Mikautadze, Randal Kolo Muani ve Amine Gouiri'den sonra Elye Wahi ismi gündeme geldi.

MARSILYA'NIN BEKLENTİSİ

Sarı kırmızılılar, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini sundu.

Lens'ten 25 milyon euroya aldıkları Fransız golcüyü Marsilya'nın, 20 milyon euronun altında bırakmak istemediği ve opsiyonun zorunlu olmasını istediği öğrenildi.

OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery