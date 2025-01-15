Marsilya'dan Galatasaray'a Wahi yanıtı!

Ara transfer dönemi için gözünü Fransa'ya çeviren Galatasaray'da, Georges Mikautadze, Randal Kolo Muani ve Amine Gouiri'den sonra Elye Wahi ismi gündeme geldi.
MARSILYA'NIN BEKLENTİSİ
Sarı kırmızılılar, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini sundu.
Lens'ten 25 milyon euroya aldıkları Fransız golcüyü Marsilya'nın, 20 milyon euronun altında bırakmak istemediği ve opsiyonun zorunlu olmasını istediği öğrenildi.
OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.
MARSILYA'NIN BEKLENTİSİ
Sarı kırmızılılar, Marsilya forması giyen 22 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini sundu.
Lens'ten 25 milyon euroya aldıkları Fransız golcüyü Marsilya'nın, 20 milyon euronun altında bırakmak istemediği ve opsiyonun zorunlu olmasını istediği öğrenildi.
OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Hücum hattında farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve enerjisiyle teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken genç oyuncuyla ilgili görüşmelerin süreceği bildirildi.
Fransız spor gazetesi L'Equipe, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Wahi için West Ham'dan sonra Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. Futbolcu 13 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu ve son oynanan Rennes karşılaşmasında kadroda yer almadı.