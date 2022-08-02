Marsilya'da futbolcular Tudor'u istemiyor!

Fransa'da bu sezon iddialı bir kadro kuran ve takımın başına Igor Tudor'u getiren Marsilya'da sular durulmuyor.



Fransız basını, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtildi. Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.



Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin gündem oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan oynanan 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınmasının da taraftarın Tudor'a şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu belirtiliyor.



"CENGİZ ÜNDER'İ İSTEMİYOR"



Fransız basını tüm bu iddiaların yanında Tudor'un takımda istenmeyen adam ilan ettiği Cengiz Ünder'in gönderilecekler listesinde olduğunu yakın zamanda duyurdu.



Geçen sezon 46 maçta 13 gol 6 asist üreterek takımın en başarılı isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'in sistemine uymadığı gerekçesiyle Tudor tarafından düşünülmediği haberi gündeme düşmüştü.



Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, geçen sezonu Hellas Verona'da bitirdikten sonra Marsilya'yla Temmuz'un başında anlaşmıştı.





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