Marsilya, 4-0'a rağmen ecel terleri döktü

İlk maçı 4-0 kazanan Marsilya, 86'da Villarreal'e karşı 3-0 geri düşüp korku dolu dakikalar yaşadı ancak Clauss'un 90+4'te gelen golü turu Fransız ekibine getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Marsilya, 4-0'a rağmen ecel terleri döktü
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14 Mart 2024 22:47
Son güncelleme 14 Mart 2024 22:48
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İspanyol ekibi Villarreal ile Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla Villarreal kazandı ancak turu geçen taraf Marsilya oldu.

Villarreal'de galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Etienne Capoue, 58. dakikada Alexander Sörloth ve 86. dakikada Yerson Mosquera'dan geldi.

Marsilya'nın tek golünü 90+4. dakikada Jonathan Clauss kaydetti.

İspanyol ekibinde forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Eric Bailly, 50. dakikada sakatlanarak yerini Mosquera'ya bıraktı.

İlk maçı 4-0 kazanan Olimpik Marsilya, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

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