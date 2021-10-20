Markus Gisdol: 'Fatih Terim'e kurt hoca derler'

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında konuk edecekleri Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



"TAKIM OLARAK HAZIRIZ"



Takım olarak maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Gisdol, "Oyuncularım Galatasaray ile oynamaya hazır. 5 gündür takımla çalışıyoruz ve 5 günde oynayacağımız 2. maçımız olacak. Yarınki maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray'ın lider olduğunu biliyoruz. Maçın öneminin farkındayız. Taraftarların yarınki maçtan beklentisi eğlenmektir. Avrupa Ligi maçları özel maçlar oluyor." dedi.



"FATİH TERİM'E KURT HOCA DERLER"



Fatih Terim hakkında konuşan Alman teknik adam, "Fatih Terim'i tanıyorum, kendisiyle tanışma fırsatım oldu. Almanya'da ona kurt hoca diyorlar." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY ÇOK BASKI YAPIYOR"



Galatasaray'ın oyununu takip ettiklerini dile getiren 52 yaşındaki teknik direktör, "Galatasaray'ın oyununda teknik direktör dokunuşu görünüyor. Taktik olarak çok disiplinli oynuyor. Rakibe sürekli baskı yapıyorlar. Kenarlarda sürekli hücum etmek için koşan çok hızlı oyuncuları var. Üzerinde çalışmamız gereken şeyler bunlar olacak." şeklinde konuştu.



"GENÇLİK VE TECRÜBE KARIŞIMINA İHTİYACIMIZ VAR"



Son olarak, gençlerle tecrübeli oyuncuları harmanlamaları gerektiğini vurgulayan Lokomotiv Teknik Direktörü, "Genel olarak stratejimiz genç oyuncuları as takıma çıkarmak. Yakın zamanda bunu gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Tabii ki takım, başarıya sadece genç oyuncularla ulaşamaz. Guilherme ve Smolov gibi daha deneyimli ve kalifiye oyunculara da ihtiyacımız var. Gençlik ve tecrübe karışımına ihtiyacımız var. Bu süreci adım adım geçeceğiz. Tecrübeli ve genç bir oyuncu eğer aynı seviyedeyse formayı genç olan alacak." diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO