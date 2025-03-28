Marko Simonovic: 'Kazanmak için en önemli adım, adım adım bakmak'

EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında bugün İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nin özellikle son periyottaki performansıyla ilk maça damga vuran pivotu Marko Simonovic, "Onların iyi olduğu alanlara göre hazırlandık. Bunu yarın en güzel şekilde göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.



EuroCup yarı final serisinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, bugün İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak. Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncularından Marko Simonovic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



'ONLARIN İYİ OLDUĞU ALANLARA GÖRE HAZIRLANDIK'



Simonovic, rakip takım ile ilgili yaptığı analizlerde, "Normal sezonda onlara karşı oynadığımız ilk maçı deplasmanda kaybetmiştik. Sonrasında bundan dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Evimizde oynadığımız iki maçı kazandık. Bununla birlikte onlar aslında klasik bir İspanyol takımı! Çok koşan, çok şut atan ve bu konuda skor bulmayı amaçlayan bir takım. Özellikle kısa devrilmelere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onların iyi olduğu alanlara göre hazırlandık. Bunu yarın en güzel şekilde göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'ŞAMPİYONLUĞU DEĞİL ÖNÜMÜZDEKİ MAÇI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEK İSTİYORUZ'



Finale yükselme konusunda yüksek motivasyonla çalışmalarına devam eden Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu EuroCup hakkında "Tabi ki bu beni motive ediyor ama bir yandan da henüz EuroCup'ı kazanmaya yakın değiliz. Şuan önümüzde oynamamız gereken en az 1 maç daha var. Sonrasında da finalde önemli karşılaşmalar bizi bekleyecek. Tabi ki biz şu an elimizden geleni yaparak kazanmak istiyoruz ama adım adım bakmaya çalışıyoruz. Bence kazanmak için en önemli adım, adım adım bakmak. Şuan şampiyonluğu değil önümüzdeki maçı düşünerek hareket etmek istiyoruz" dedi.



