Marius Sumudica: 'Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçtan önce kulübün yaptığı "Hocamıza yeni sözleşme teklif ettik, cevabını bekliyoruz" açıklaması üzerine konuştu.



İşte Marius Sumudica'nın olay yaratan açıklamaları...



Kenan Özer'in penaltısını vermediler. Attıkları ilk golde hem Oğuz'a hem de Muhammet'e iki tane faul vardı. Sivasspor'u tebrik ederim. Ancak Sivasspor'un birilerinin yardımına ihtiyacı yok.



İyi bir lig çıkardık. Sosyal medyada hakkımda çok konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye'nin bilmesini istiyorum, bu gerçek değil. Paranın peşinde olsaydım şu an başka takımın hocası olurdum. Maçtan önce herkesin maça konsantre olması gerekirken, kulübümün bana daha iyi bir ücretle yeni bir kontrat teklif ettiği söylendi ama bu doğru değil.



Başkanla dün bir toplantı yaptık. Maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan 'oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim.



Sonra odama geldiler ve 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış hocaya böyle bir teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor. Çünkü bana saygı göstermiyorlar.



Benim yaptıklarım ortada, takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Size maaş indirim teklifi gelse kabul eder misiniz? Bana bu yapılan teklifi hakaret olarak kabul ediyorum.



Sezon sonuna kadar buradayım sonra ne olur bilmiyorum. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim.



