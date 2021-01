"Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz.



Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Hocaya 920 bin euro ediyoruz. Yarımcılarının parasını kendi ödüyor. 240 bin euro puan başına bonusu var. Şu an 1.6 milyon Euro + primler 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim de dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Oyuncu ve hocamızla sözleşme yaparken euro 6,30'du şu an 9 TL. Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Seneye de euronun ne olacağı belli değil.

Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır. Şu oyuncu iyi oynadı da kazandık diye bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? İndirim istedik çünkü seneye durumlar ne olacak belli değil. Kimse Gaziantep FK'dan büyük değil. Şu an üçüncüyüz diyor ama daha lig bitmedi. Bakalım nasıl bitireceğiz? Gelecek senenin konuşmasını yapıyoruz.

Sumudica'nın bizden alacağı yok ve bundan sonra da ödeyeceğiz. Bu sene için indirim istemiyoruz. Barcelona oyuncularından indirim istiyor. Galatasaray oyuncularına ve teknik heyetinin maaşlarında %20 indirim yaptı. Kırmızı kart gördü yanında olduk, sarı kart gördü yanında olduk, bundan sonra da yanındayız ama bu açıklamaları talihsizlik. 'Futbolculara para verdin, bize de jest yap' dedik. Çünkü seneye bu paraları ödeyecek durumumuz yok. "

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın açıklamalarına cevap verdi.Başkan Büyükekşi, A Spor'a canlı yayında yaptığı açıklama sırasında Sumudica'nın gelecek sezon için yardımcılarıyla birlikte 1,9 Milyon euro istediğini söyledi. Büyükekşi; "