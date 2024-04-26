Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Pendikspor-Kayserispor maçında görev yapamayacağını duyurdu.



TFF'nin açıklamasında Ümit Öztürk'ün yerine karşılaşmaya Zorbay Küçük'ün atandığı belirtildi.



Pendikspor ile Kayserispor arasındaki mücadele pazar günü 16.00'da oynanacak.



TFF'nin açıklaması şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."





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