Süper Lig maçında hakem değişikliği!

Süper Lig'deki Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün sağlık sorunları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig maçında hakem değişikliği!
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26 Nisan 2024 21:13
Son güncelleme 26 Nisan 2024 21:18
Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Pendikspor-Kayserispor maçında görev yapamayacağını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında Ümit Öztürk'ün yerine karşılaşmaya Zorbay Küçük'ün atandığı belirtildi.

Pendikspor ile Kayserispor arasındaki mücadele pazar günü 16.00'da oynanacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."

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