Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçtan Galatasaray, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1'de Mauro Icardi attı.
GALATASARAY'IN REKORLARI
Galatasaray, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti.
Puanını 93'e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok puan toplayan takım (93) rekorunu egale etti.
Süper Lig'deki galibiyet serisini 15 maça yükselten Galatasaray, bunu başaran ilk takım oldu ve rekor kırdı. Süper Lig'deki bir önceki galibiyet serisi de Galatasaray'a aitti. (14 maç) Sarı-kırmızılılar o rekoru da geçen sezon kırmıştı.
MUSLERA REKORUNU GEÇTİ!
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor karşılaşmasında 8 kurtarış yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Uruguaylı eldiven ayrıca, kalesini toplamda 17. kez gole kapatarak bu anlamda kendi rekorunu (16 maç) geçti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 93 yaptı. Adana Demirspor 41 puanda kaldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
-Galatasaray (93)
-Fenerbahçe (86 - 1 maçı eksik)
-Adana Demirspor (41 puan)
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK 11'İNİ KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ini korudu.
Yeni Adana Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi ilk 11'i ile çıktı.
MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI
Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele adeta pozisyonla başladı. Adana Demirspor, ilk dakikada tehlikeli oldu. Sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Mendozo, Balotelli'nin pasıyla topla buluştu. İçeri kat eden Mendozo'nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, 12. dakikada direği geçemedi. Ceza sahası dışından şansını deneyen Kerem Demirbay'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
BARIŞ ALPER TEHLİKELİ OLDU!
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz, Adana'da da 5 dakika içerisinde iki kez etkili oldu. 17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci son anda çıkardı. 22'de bir kez daha rakip ceza sahasında topla buluşan Barış'ın vuruşu dışarıya gitti.
DEVREDE GOL SESİ ÇIKMADI!
Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki maçta ilk yarıdaki yüksek tempo dikkat çekti. Ancak Adana'da maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
ADANA DEMİRSPOR GOLE YAKLAŞTI!
Adana Demirspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da pozisyonla başladı. Akdeniz temsilcisinde sağdan ceza sahasına giren Mendozo'nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Dönen topta Balotelli'nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Adana deplasmanında 53. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti. Bu dakikada rakip ceza sahası yayında topla buluşan Ziyech, sert şutunda fileleri havalandırdı.
GALATASARAY YİNE TEHLİKELİ OLDU
Galatasaray, 59. dakikada yine etkili oldu. Barış Alper Yılmaz'ın soldan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.
ARKA ARKAYA MUSLERA!
Adana Demirspor 59'da Mendozo, 62'de ise Yusuf Barasi ile etkili oldu. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, bu pozisyonlarda kalesinde gole izin vermedi.
GALATASARAY 2'Yİ BULDU
Galatasaray, Adana'da 64'te farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay, rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
ICARDI SAHNE ALDI
Galatasaray'da uzatma dakikalarında sahneye Mauro Icardi çıktı. Arjantinli golcü, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve maç 3-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.
17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.
25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi
37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.
64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2
90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1'de Mauro Icardi attı.
GALATASARAY'IN REKORLARI
Galatasaray, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi beklemeye geçti.
Puanını 93'e yükselten Galatasaray, Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok puan toplayan takım (93) rekorunu egale etti.
Süper Lig'deki galibiyet serisini 15 maça yükselten Galatasaray, bunu başaran ilk takım oldu ve rekor kırdı. Süper Lig'deki bir önceki galibiyet serisi de Galatasaray'a aitti. (14 maç) Sarı-kırmızılılar o rekoru da geçen sezon kırmıştı.
MUSLERA REKORUNU GEÇTİ!
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Adana Demirspor karşılaşmasında 8 kurtarış yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Uruguaylı eldiven ayrıca, kalesini toplamda 17. kez gole kapatarak bu anlamda kendi rekorunu (16 maç) geçti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 93 yaptı. Adana Demirspor 41 puanda kaldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
-Galatasaray (93)
-Fenerbahçe (86 - 1 maçı eksik)
-Adana Demirspor (41 puan)
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK 11'İNİ KORUDU
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk 11'ini korudu.
Yeni Adana Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi ilk 11'i ile çıktı.
MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI
Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki mücadele adeta pozisyonla başladı. Adana Demirspor, ilk dakikada tehlikeli oldu. Sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Mendozo, Balotelli'nin pasıyla topla buluştu. İçeri kat eden Mendozo'nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.
GALATASARAY DİREĞE TAKILDI
Galatasaray, 12. dakikada direği geçemedi. Ceza sahası dışından şansını deneyen Kerem Demirbay'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.
BARIŞ ALPER TEHLİKELİ OLDU!
Galatasaray'da son haftaların formda ismi Barış Alper Yılmaz, Adana'da da 5 dakika içerisinde iki kez etkili oldu. 17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Barış Alper'in şutunu kaleci son anda çıkardı. 22'de bir kez daha rakip ceza sahasında topla buluşan Barış'ın vuruşu dışarıya gitti.
DEVREDE GOL SESİ ÇIKMADI!
Adana Demirspor ile Galatasaray arasındaki maçta ilk yarıdaki yüksek tempo dikkat çekti. Ancak Adana'da maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
ADANA DEMİRSPOR GOLE YAKLAŞTI!
Adana Demirspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da pozisyonla başladı. Akdeniz temsilcisinde sağdan ceza sahasına giren Mendozo'nun şutunda Muslera gole izin vermedi. Dönen topta Balotelli'nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, Adana deplasmanında 53. dakikada Hakim Ziyech ile öne geçti. Bu dakikada rakip ceza sahası yayında topla buluşan Ziyech, sert şutunda fileleri havalandırdı.
GALATASARAY YİNE TEHLİKELİ OLDU
Galatasaray, 59. dakikada yine etkili oldu. Barış Alper Yılmaz'ın soldan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.
ARKA ARKAYA MUSLERA!
Adana Demirspor 59'da Mendozo, 62'de ise Yusuf Barasi ile etkili oldu. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, bu pozisyonlarda kalesinde gole izin vermedi.
GALATASARAY 2'Yİ BULDU
Galatasaray, Adana'da 64'te farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Kerem Demirbay, rakibinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
ICARDI SAHNE ALDI
Galatasaray'da uzatma dakikalarında sahneye Mauro Icardi çıktı. Arjantinli golcü, 90+1'de maçın skorunu belirledi ve maç 3-0 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.
17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.
25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi
37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.
64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2
90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)
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