Arda tarihe geçti, Real Madrid kazandı!

Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Real Madrid'in golü Arda Güler'den geldi. 19 yaşındaki yıldız, bu golle birlikte İspanyol devinin tarihine geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda tarihe geçti, Real Madrid kazandı!
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26 Nisan 2024 23:58
Son güncelleme 27 Nisan 2024 00:38
İspanya La Liga 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Reale Arena'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 29. dakikada milli futbolcumuz Arda Güler attı. 19 yaşındaki futbolcu, La Liga'da ilk kez 11'de yer aldığı maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, bu golüyle birlikte Real Madrid'in tarihine geçti. Milli yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı. O liste şu şekilde;

-Rodrygo Goes: 18 yaş 294 gün
-Arda Güler: 19 yaş 61 gün
-Jude Bellingham: 20 yaş 44 gün

ARDA GÜLER İÇİN PAYLAŞIMLAR

Real Madrid, Arda Güler'in attığı golünün ardından yıldız futbolcu için arka arkaya paylaşımlarda bulundu. İspanyol devi önce Türk bayrağı emojisiyle bir paylaşımda bulundu. Real Madrid, daha sonra Arda GÖler paylaşımı yaptı.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sarı kartı da bulunan Arda Güler'i 68'de oyundan çıkardı. Real Madrid'de bu dakikada oyuna Vinicius Junior dahil oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasında 68 dakika sahada kalan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, maçın adamı seçildi. 1-0'lık galibiyetin ardından Real Madrid, ligde puanını 84'e çıkarttı. Carlo Ancelotti'nin ekibi maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkını 14'e yükseltti. Real Sociedad, 51 puanda kaldı.

Real Madrid, hafta arasında Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Real Madrid, ligde ise gelecek hafta sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Real Sociedad, gelecek hafta ligde Las Palmas ile evinde karşılaşacak.

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