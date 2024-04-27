😍🇹🇷Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında "Maçın Adamı" seçildi. İlk tebrik Luka Modric'ten geldi.pic.twitter.com/zdFXPuuSvX



— Sporxtv (@sporxtv) April 26, 2024

🎥Arda Güler, Javier Galan'ı çok zor durumda bıraktı!pic.twitter.com/sYIE2i94wj



— Sporxtv (@sporxtv) April 26, 2024

İspanya La Liga 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu. Reale Arena'daki maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.Arda Güler, bu golüyle birlikte Real Madrid'in tarihine geçti. Milli yıldız, 2000'den bu yana Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandıran en genç oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı. O liste şu şekilde;-Rodrygo Goes: 18 yaş 294 gün-Arda Güler: 19 yaş 61 gün-Jude Bellingham: 20 yaş 44 günReal Madrid, Arda Güler'in attığı golünün ardından yıldız futbolcu için arka arkaya paylaşımlarda bulundu. İspanyol devi önce Türk bayrağı emojisiyle bir paylaşımda bulundu. Real Madrid, daha sonra Arda GÖler paylaşımı yaptı.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sarı kartı da bulunan Arda Güler'i 68'de oyundan çıkardı. Real Madrid'de bu dakikada oyuna Vinicius Junior dahil oldu.Real Madrid - Real Sociedad karşılaşmasında 68 dakika sahada kalan ve takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, maçın adamı seçildi.1-0'lık galibiyetin ardından Real Madrid, ligde puanını 84'e çıkarttı. Carlo Ancelotti'nin ekibi maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkını 14'e yükseltti. Real Sociedad, 51 puanda kaldı.Real Madrid, hafta arasında Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Real Madrid, ligde ise gelecek hafta sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Real Sociedad, gelecek hafta ligde Las Palmas ile evinde karşılaşacak.