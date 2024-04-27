Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final heyecanı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, Lenovo Tenerife ile Unicaja finalde karşı karşıya gelecek.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı ve Belgrad Arena'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki yarı final maçlarında, Yunanistan'dan Peristeri, İspanya'dan Lenovo Tenerife ile karşılaşırken diğer eşleşmede ise İspanyol takımlar UCAM Murcia ile Unicaja karşı karşıya geldi.



Uluslararası bir kulüp turnuvasında maçlar, ilk defa LED paneller ile donatılmış cam zemin üzerinde yapıldı. İlk defa geçen yaz FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda hayata geçirilen cam zemin uygulaması, daha önce Almanya Ligi'nin sezon açılış karşılaşması ve NBA All-Star Şöhretler Maçı'nda da kullanılmıştı.



Yarı finalde, Lenovo Tenerife, Peristeri'yi 97-93 yenerek finale adını yazdırırken; Unicaja ise UCAM Murcia'yı 80-74 mağlup ederek finale çıktı.



Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Lenovo Tenerife ile Unicaja, 28 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.





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