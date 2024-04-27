Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi!

Geçtiğimiz sezon küme düşen ve bu sezonu Championship'te geçiren Leicester City, bir sezonun ardından yeniden Premier Lig'e yükseldi.
Championship'in 45. haftasında QPR, sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.
Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, Premier Lig'e yükselmeyi 2 maç kala garantiledi.
Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.
Championship'in 45. haftasında QPR, sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.
Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, Premier Lig'e yükselmeyi 2 maç kala garantiledi.
Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.
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