Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
DİĞER PFDK SEVKLERİ
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.
Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.
Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edilirken, 35. haftada oynanan maçlarda kırmızı kart gören VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli "kural dışı hareketi" ve "hakareti" sebebiyle, Antalyasporlu oyuncu Van de Streek de "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Bursaspor deplasmanında sahadan çekilen AcnTurk Sigorta Vanspor FK, "Müsabakayı terk etmeleri" sebebiyle disipline sevk edildi.
Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor, Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Sakaryaspor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün, 03.05.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
DİĞER PFDK SEVKLERİ
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildi.
Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildi.
Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edilirken, 35. haftada oynanan maçlarda kırmızı kart gören VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli "kural dışı hareketi" ve "hakareti" sebebiyle, Antalyasporlu oyuncu Van de Streek de "kural dışı hareketi" nedeniyle disipline gönderildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son haftasında Bursaspor deplasmanında sahadan çekilen AcnTurk Sigorta Vanspor FK, "Müsabakayı terk etmeleri" sebebiyle disipline sevk edildi.
Trendyol 1. Lig'den Eyüpspor, Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor, Sakaryaspor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.
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