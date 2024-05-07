Dani Carvajal: 'Elbette heyecanımız var'

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek Real Madrid'de takımın kaptanı Dani Carvajal dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Heyecanlı olduklarını söyleyen Dani Carvajal, "Real Madrid'de bu kadar çok maç oynadığım için çok gurur duyuyorum. Umarım maç harika olur. Endişeli miyiz? Heyecan var çünkü harika maçlar oynuyoruz ve bir Şampiyonlar Ligi'ni daha kazanabileceğimizi biliyoruz. 15. kez kazanmanın hayalini kuruyoruz." ifadelerini kullandı.



Carlo Ancelotti'den övgü dolu sözlerle bahseden Dani Carvajal şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Başarımızın büyük kısmı Carlo Ancelotti ve ekibine bağlı. Karim Benzema, Marco Asensio ve birkaç kişi daha kulüpten ayrıldı ve önemli oyuncuların ciddi sakatlıklarıyla uğraşmak zorunda kaldık ama çok iyi iş çıkardık ve şu ana kadar neredeyse her şeyi kazandık."





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