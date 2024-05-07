Fenerbahçe'den Osayi Samuel açıklaması!

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Bright Osayi Samuel'in sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Osayi Samuel açıklaması!
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07 Mayıs 2024 19:11
Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Osayi Samuel'in sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Osayi Samuel 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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