Fenerbahçe, Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Osayi Samuel'in sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Osayi Samuel 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Osayi Samuel'in sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildiği belirtildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Osayi Samuel 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
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