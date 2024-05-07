Inter'de Lautaro Martinez için açıklama!

Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, kaptanları Lautaro Martinez'in takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Inter'de Lautaro Martinez için açıklama!
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07 Mayıs 2024 18:39
Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Zanetti, geleceği merak konusu olan takım kaptanı Lautaro Martinez'in takımda kalacağını söyledi. Arjantinli futbol adamı, "Lautaro burada mutlu, Inter onun ailesi. Büyük bir aidiyet gösteriyor. Örnek bir kaptan oldu. Onunla ilgili en çok sevdiğim şey, her yıl kendini geliştirmesi. Gelecek sezon da kaptanımız olarak kalacak." dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter'in bu sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biri olan Arjantinli Martinez, 42 maça çıktı ve 26 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

MARTINEZ'İN SÖZLEŞMESİ

Lautaro Martinez'in kulübü Inter ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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