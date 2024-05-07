Beşiktaş yönetiminde istifa!

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un görevinden istifa kararı aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş yönetiminde istifa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2024 18:50
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un görevinden istifa kararı aldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Enis Ulusoy'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa bildirimi bugün (07.05.2024) itibariyle şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery