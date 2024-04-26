Vedat Albayrak'tan bronz madalya

Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vedat Albayrak'tan bronz madalya
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26 Nisan 2024 20:03
Son güncelleme 26 Nisan 2024 20:04
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Vedat Albayrak, bronz madalya aldı.

Başkent Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde 5 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, bronz madalya maçında İsrail'den Sagi Muki'yle karşılaştı. Vedat, rakibini altın puanla yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu, 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, rakiplerine yenilerek şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e yükseldi.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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