Emre Belözoğlu: 'Ben derviş değilim!'

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kupada Beşiktaş'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Emre Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var. Bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz." dedi.
Genç teknik adam açıklamalarına, "3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncuların bilmesi gereken bir şey var, inşallah Ankaragücü ligde kalacak ve oyuncular öyle tatile çıkacak." diye devam etti.
"Finali hak eden taraftık" diyen Emre Belözoğlu, Beşiktaş tribünlerinden kendisine yönelik küfürlü tezahüratlar için, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.
Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim." diye konuştu.
Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Devamlı dibi yaşayıp oyunun karşılığını alamayıp oyunculara bunu anlatmak kolay değil. Bu sezonun sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Benim için çok yorucu bir sene oldu. Devamlı oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışmak onlar için de kolay değil. Oyunlarının karşılığını alamıyorlar ama futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiği zaman pozisyonu değerlendirmek gerekiyor. Bence finali hak eden taraftık."
Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem." değerlendirmesinde bulundu.
Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Benim sözlerimin bu ülkede çok değeri var ya da yok bilmiyorum herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler."
Belözoğlu, ligde kalma barajının 42 puan olacağını düşündüğünü ve kendilerinin en az 1 galibiyete ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.
Emre Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var. Bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz." dedi.
Genç teknik adam açıklamalarına, "3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncuların bilmesi gereken bir şey var, inşallah Ankaragücü ligde kalacak ve oyuncular öyle tatile çıkacak." diye devam etti.
"Finali hak eden taraftık" diyen Emre Belözoğlu, Beşiktaş tribünlerinden kendisine yönelik küfürlü tezahüratlar için, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim." diye konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.
Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim." diye konuştu.
Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Devamlı dibi yaşayıp oyunun karşılığını alamayıp oyunculara bunu anlatmak kolay değil. Bu sezonun sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Benim için çok yorucu bir sene oldu. Devamlı oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışmak onlar için de kolay değil. Oyunlarının karşılığını alamıyorlar ama futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiği zaman pozisyonu değerlendirmek gerekiyor. Bence finali hak eden taraftık."
Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem." değerlendirmesinde bulundu.
Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:
"Benim sözlerimin bu ülkede çok değeri var ya da yok bilmiyorum herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler."
Belözoğlu, ligde kalma barajının 42 puan olacağını düşündüğünü ve kendilerinin en az 1 galibiyete ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.