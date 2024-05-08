Emre Belözoğlu: 'Ben derviş değilim!'

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kupada Beşiktaş'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Emre Belözoğlu,dedi.Genç teknik adam açıklamalarına,diye devam etti.diyen Emre Belözoğlu, Beşiktaş tribünlerinden kendisine yönelik küfürlü tezahüratlar için,diye konuştu.Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu,diye konuştu.Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğludeğerlendirmesinde bulundu.Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:Belözoğlu, ligde kalma barajının 42 puan olacağını düşündüğünü ve kendilerinin en az 1 galibiyete ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.