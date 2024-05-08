Marco Reus: 'Herkes finale çıktığımızı konuşacak'

Marco Reus, Dortmund'un PSG'yi eleyerek finale yükselmesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Marco Reus yaptığı açıklamada, "10 yılı aşkın bir zamandan sonra yeniden Dortmund ile finaldeyim. Tarif edilemez bir an." dedi.



Kimsenin bunu beklemediğini söyleyen Reus, "Yarın kimse maçın nasıl kazanıldığını sormayacak. Kimse kaç şutun direkten döndüğüne de bakmayacak. Önemli olan Dortmund'un yeniden finalde olması. Bunu kimse beklemiyordu." ifadelerini kullandı.





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