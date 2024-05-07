Beşiktaş Ayos yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Beliz Başkır'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Ayos yeni transferini açıkladı
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07 Mayıs 2024 19:57
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Beliz Başkır'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe ve Yeşilyurt'ta forma giyen oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Beliz Başkır'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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