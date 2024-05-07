Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında karşı karşıa geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah beyazlı takım, 0-0 biten ilk maçın ardından Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu. Beşiktaş'a turu getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
17. KEZ FİNALE YÜKSELDİ
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 17. kez finale kalmayı başardı. Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi verdiği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda mağlup edemiyor.
Beşiktaş ile karşılaşan MKE Ankaragücü 1991'den sonra ilk kez finale çıkmak istese de 33 yıllık hasretine son veremedi.
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.
TOPRAKTEPE'NİN TERCİHLERİ
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, Emrecan Terzi ve Muleka'nın yerine Masuaku ve Al-Musrati'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma hattını Svensson, Necip Uysal, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati ve Salih Uçan'ı görevlendiren Topraktepe; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Muçi, solunda ise Rashica'yı oynattı. Serdar Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.
Siyah-beyazlılar şu 11 ile sahaya çıktı:
"Mert Günok - Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy."
COLLEY 11'DE, GEDSON KULÜBEDE
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulanan Colley ve Gedson'un durumu belli değildi. Rizespor maçından önce yapılan antrenmanda sakatlanan Gedson ile yine Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında devre arasında oyundan çıkan Colley'in maç kadrosunda olup, olmayacağı netlik kazanmamıştı. Sakatlıklarını atlatan iki oyuncudan Colley mücadeleye ilk 11'de başladı. Gedson ise yedek kulübesinde yer aldı.
MASUAKU 1 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Masuaku, 1 maçlık aranın ardından 11'de forma giydi.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde dizinde sakatlık yaşayan Arthur Masuaku, Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlayan tecrübeli sol bek, bir maçlık aranın ardından Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte 11'deki yerine döndü.
TRİBÜNLER DOLDU
Ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftar MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Lig karşılaşmalarında tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli mücadelede tribünler tamamıyla doldu. Öte yandan konuk ekip taraftarları karşılaşmaya alınmazken, deplasmanda tribününün biletleri de Beşiktaş taraftarları için satışa çıktı.
QUARESMA'YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı stadyumdan takip eden eski futbolcuları Ricardo Quaresma'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda takip etti. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Bazı Beşiktaş taraftarları, siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a deste verdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Belözoğlu; Bahadır Öztürk, Atakan Çankaya, Pedrinho ve Sowe'un yerine Ertaç Özbir, Mert Çetin, Tolga Ciğerci ve Bajic'i sahaya sürdü.
MKE Ankaragücü, şu 11 ile sahada yer aldı:
"Ertaç Özbir - Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Bajic."
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takım da maça kontrollü başladı. Beşiktaş, taraftarının desteğine rağmen ilk dakikalarda istediği baskıyı sahaya yansıtamadı.
İlk ciddi atak 21. dakikada Semih Kılıçsoy ile geldi. Rashica'nın derin pasında sağ çaprazdan topu alan Semih, sağ ayağının üstüyle iyi bir vuruş yaptı ama meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
EMRE BELÖZOĞLU'NA SARI KART
Orta alanda yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine faul vermesinin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sinirlerine hakim olamadı. Genç teknik adam hakeme yaptığı sert itirazlar sonrası sarı kart gördü.
İLK YARININ EN CİDDİ POZİSYONU
İlk devrenin en ciddi pozisyonu Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlıların 44. dakikada kazandığı serbest vuruşu Rachid Ghezzal, Muçi'ye bıraktı. Onun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla kurtardı.
Konuk ekip Ankaragücü ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.
BASSOGOG GOLE YAKLAŞTI
İkinci yarıya Ankaragücü etkili başladı. Maçın 50. dakikasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Bassogog, yerden kaleyi yokladı. Kaleci Mert Günok doğru zamanda kalesinden çıktı ve gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK YAŞANDI
Siyah beyazlı takımda Rachid Ghezzal topsuz alanda kendini yere bıraktı. Cezayirli oyuncunun tedavisinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Ghezzal'ın yerine 63. dakikada Chamberlain oyuna dahil oldu.
MUÇİ TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Beşiktaş Ernest Muçi ile 70. dakikada 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, kendi yarı alanından çıkmak isterken ayağı kaydı. Sola açılan bu top bir Ernes Muçi'nin önünde kaldı. Başarılı oyuncu bu topu bekletmeden kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
ÖNCE KALECİ SONRA DİREK
Muçi'nin derin pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Ertaç'ın dokunduğu top direğe çarpıp dışarı gitti.
Maçın son bölümünde başka ciddi bir atak olmadı ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.
82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal (Dk. 90+3 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Al Musrati (Dk. 46 Gedson Fernandes), Salih Uçan (Dk. 78 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 63 Chamberlain), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Muleka)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Pedrinho), Flips (Dk. 85 Macheda), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis (Dk. 82 Rodrigues), Bajic (Dk. 46 Sowe)
Gol: Dk. 70 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic, Dk. 52 Flips, Dk. 84 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)
Siyah beyazlı takım, 0-0 biten ilk maçın ardından Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu. Beşiktaş'a turu getiren golü 70. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
17. KEZ FİNALE YÜKSELDİ
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 17. kez finale kalmayı başardı. Beşiktaş, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez kazanma başarısı gösterdi.
BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA YENEMİYOR
MKE Ankaragücü, finale kalma mücadelesi verdiği Beşiktaş'ı 22 yıldır deplasmanda mağlup edemiyor.
Beşiktaş ile karşılaşan MKE Ankaragücü 1991'den sonra ilk kez finale çıkmak istese de 33 yıllık hasretine son veremedi.
Beşiktaş'ın finaldeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibi olacak.
TOPRAKTEPE'NİN TERCİHLERİ
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Topraktepe, Emrecan Terzi ve Muleka'nın yerine Masuaku ve Al-Musrati'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma hattını Svensson, Necip Uysal, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Al-Musrati ve Salih Uçan'ı görevlendiren Topraktepe; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Muçi, solunda ise Rashica'yı oynattı. Serdar Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.
Siyah-beyazlılar şu 11 ile sahaya çıktı:
"Mert Günok - Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy."
COLLEY 11'DE, GEDSON KULÜBEDE
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulanan Colley ve Gedson'un durumu belli değildi. Rizespor maçından önce yapılan antrenmanda sakatlanan Gedson ile yine Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında devre arasında oyundan çıkan Colley'in maç kadrosunda olup, olmayacağı netlik kazanmamıştı. Sakatlıklarını atlatan iki oyuncudan Colley mücadeleye ilk 11'de başladı. Gedson ise yedek kulübesinde yer aldı.
MASUAKU 1 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Masuaku, 1 maçlık aranın ardından 11'de forma giydi.
Çaykur Rizespor maçı öncesinde dizinde sakatlık yaşayan Arthur Masuaku, Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Sakatlığını atlayan tecrübeli sol bek, bir maçlık aranın ardından Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte 11'deki yerine döndü.
TRİBÜNLER DOLDU
Ligde şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan siyah-beyazlılarda, taraftar MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.
Lig karşılaşmalarında tribünlerde büyük boşluklar gözlenirken, kupadaki önemli mücadelede tribünler tamamıyla doldu. Öte yandan konuk ekip taraftarları karşılaşmaya alınmazken, deplasmanda tribününün biletleri de Beşiktaş taraftarları için satışa çıktı.
QUARESMA'YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı stadyumdan takip eden eski futbolcuları Ricardo Quaresma'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Siyah-beyazlı ekibin eski yıldızlarından Ricardo Quaresma, karşılaşmayı Tüpraş Stadyumu'nda takip etti. Beşiktaş taraftarları, karşılaşma öncesinde locada maçı takip eden Portekizli yıldız lehine tezahüratlarda bulundu.
SERGEN YALÇIN'A DESTEK
Bazı Beşiktaş taraftarları, siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a deste verdi.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4 DEĞİŞİKLİK
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Belözoğlu; Bahadır Öztürk, Atakan Çankaya, Pedrinho ve Sowe'un yerine Ertaç Özbir, Mert Çetin, Tolga Ciğerci ve Bajic'i sahaya sürdü.
MKE Ankaragücü, şu 11 ile sahada yer aldı:
"Ertaç Özbir - Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Bajic."
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
İki takım da maça kontrollü başladı. Beşiktaş, taraftarının desteğine rağmen ilk dakikalarda istediği baskıyı sahaya yansıtamadı.
İlk ciddi atak 21. dakikada Semih Kılıçsoy ile geldi. Rashica'nın derin pasında sağ çaprazdan topu alan Semih, sağ ayağının üstüyle iyi bir vuruş yaptı ama meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.
EMRE BELÖZOĞLU'NA SARI KART
Orta alanda yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Zorbay Küçük'ün Beşiktaş lehine faul vermesinin ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sinirlerine hakim olamadı. Genç teknik adam hakeme yaptığı sert itirazlar sonrası sarı kart gördü.
İLK YARININ EN CİDDİ POZİSYONU
İlk devrenin en ciddi pozisyonu Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlıların 44. dakikada kazandığı serbest vuruşu Rachid Ghezzal, Muçi'ye bıraktı. Onun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla kurtardı.
Konuk ekip Ankaragücü ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı.
BASSOGOG GOLE YAKLAŞTI
İkinci yarıya Ankaragücü etkili başladı. Maçın 50. dakikasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Bassogog, yerden kaleyi yokladı. Kaleci Mert Günok doğru zamanda kalesinden çıktı ve gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK YAŞANDI
Siyah beyazlı takımda Rachid Ghezzal topsuz alanda kendini yere bıraktı. Cezayirli oyuncunun tedavisinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Ghezzal'ın yerine 63. dakikada Chamberlain oyuna dahil oldu.
MUÇİ TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Beşiktaş Ernest Muçi ile 70. dakikada 1-0 öne geçti. MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, kendi yarı alanından çıkmak isterken ayağı kaydı. Sola açılan bu top bir Ernes Muçi'nin önünde kaldı. Başarılı oyuncu bu topu bekletmeden kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
ÖNCE KALECİ SONRA DİREK
Muçi'nin derin pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Ertaç'ın dokunduğu top direğe çarpıp dışarı gitti.
Maçın son bölümünde başka ciddi bir atak olmadı ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu'nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Chatzigiovanis'in plase şutunda top kaleci Mert'te kaldı.
55. dakikada ön alanda presle topu kapan MKE Ankaragücü'nde Efkan Bekiroğlu'nun pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bassogog'un şutunda, Mert Günok topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada Beşiktaş öne geçti. Savunmadan paslaşarak çıkma düşüncesinde olan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci, ayağı kayması sonucu pasında hedefine ulaşamadı. Hata sonucunda ceza sahası dışında topu kontrol eden Muçi'nin ceza sahasına girerken şutunda top filelere gitti: 1-0.
82. dakikada Muçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal (Dk. 90+3 Tayyip Talha Sanuç), Masuaku, Al Musrati (Dk. 46 Gedson Fernandes), Salih Uçan (Dk. 78 Cenk Tosun), Ghezzal (Dk. 63 Chamberlain), Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 46 Muleka)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin (Dk. 46 Atakan Çankaya), Mujakic, Tolga Ciğerci (Dk. 72 Pedrinho), Flips (Dk. 85 Macheda), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis (Dk. 82 Rodrigues), Bajic (Dk. 46 Sowe)
Gol: Dk. 70 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic, Dk. 52 Flips, Dk. 84 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)
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