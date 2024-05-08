Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak hamle!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, Ankaragücü maçı sonrası oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hasan Arat ve Serdal Adalı'dan ortak hamle!
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07 Mayıs 2024 22:54
Son güncelleme 08 Mayıs 2024 00:04
Beşiktaş, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ve son seçimdeki rakibi Serdal Adalı, maçın ardından oyuncuları tebrik etmek için birlikte soyunma odasına girdi.

Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi Fatih Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasının ardından belli olacak.



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