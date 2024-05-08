Rio Ferdinand: 'Edin Terzic övgüyü hak ediyor'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund'un deplasmanda Paris Saint-Germain'i elediği karşılaşmayı değerlendirdi.



Kylian Mbappe'nin çok iyi durdurulduğunu söyleyen Rio Ferdinand, "Bu Kylian Mbappe için alışılmadık bir durum. Onu en büyük sahnede görmeye alışığız. Dortmund'a büyük kredi vermelisiniz. Mbappe'nin bire bir kazanmasına izin vermediler.Bu büyük oyuncular bir alana girdiklerinde bir şeyler buluyorlar. Sondaki şans, vole onun için öne çıkma şansıydı." ifadelerini kullandı.



Son olarak Edin Terzic'e de değinen Rio Ferdinand şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Borussia Dortmund'a büyük bir kredi vermeliyiz. Ayrıca teknik direktör Edin Terzic büyük bir övgüyü hak ediyor."





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