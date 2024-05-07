Ernest Muçi: 'İyi bir takımız, adım adım gidiyoruz'

Statta oluşan atmosferin işlerini kolaylaştırdığın belirten Muçi, "Bu takım bu atmosferi her zaman hak ediyor. Bu atmosfer bize çok yardımcı oldu, maçta her şeyimizi verebildik. Hepimiz için taraftarımız için önemli bir galibiyetti." diye konuştu.