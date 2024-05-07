Ernest Muçi: 'İyi bir takımız, adım adım gidiyoruz'

Beşiktaş'ta attığı golle takımını kupada finale çıkaran Ernest Muçi, açıklamalar yaptı.
Ernest Muçi yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Önemli bir maçtı. Taraftarımızın da çok istediğini biliyorduk, onlar için yaptık. Karakter gösterdik. Önemli bir gol attım, finalde olduğumuz için mutluyuz." dedi.
Muçi, "İyi adapte olduğumu söyleyebilirim. Herkes dost canlısı. Milot da en iyi arkadaşım ama herkesi tanımaya çalışıyorum. Bu takımda olduğum için mutluyum. İyi bir takımız. Adım adım daha üst seviyeye çıkacağız. Önemli de bir galibiyet aldık dediğim gibi." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu ayrıca, "Başkanımız da çok mutlu ve memnun. Bizi tebrik etti. Herkes için güzel bir galibiyet oldu. Kulübümüz için güzel bir galibiyete imza attık." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muçi, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Herkes bizden galibiyet ve finale çıkmamızı bekliyordu. Taraftara bizlere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Her topa, mücadeleye girdiğimiz, karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır. Finale çıktığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Ernest Muçi yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Önemli bir maçtı. Taraftarımızın da çok istediğini biliyorduk, onlar için yaptık. Karakter gösterdik. Önemli bir gol attım, finalde olduğumuz için mutluyuz." dedi.
Muçi, "İyi adapte olduğumu söyleyebilirim. Herkes dost canlısı. Milot da en iyi arkadaşım ama herkesi tanımaya çalışıyorum. Bu takımda olduğum için mutluyum. İyi bir takımız. Adım adım daha üst seviyeye çıkacağız. Önemli de bir galibiyet aldık dediğim gibi." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu ayrıca, "Başkanımız da çok mutlu ve memnun. Bizi tebrik etti. Herkes için güzel bir galibiyet oldu. Kulübümüz için güzel bir galibiyete imza attık." ifadelerini kullandı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muçi, "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Herkes bizden galibiyet ve finale çıkmamızı bekliyordu. Taraftara bizlere gösterdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu desteği almak bizim adımıza çok önemliydi. Her topa, mücadeleye girdiğimiz, karakter gösterdiğimiz için onlar da memnun olmuşlardır. Finale çıktığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Statta oluşan atmosferin işlerini kolaylaştırdığın belirten Muçi, "Bu takım bu atmosferi her zaman hak ediyor. Bu atmosfer bize çok yardımcı oldu, maçta her şeyimizi verebildik. Hepimiz için taraftarımız için önemli bir galibiyetti." diye konuştu.
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