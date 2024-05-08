Mats Hummels: 'Her maçı kazanabiliriz'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Paris Saint-Germain'i mağlup eden ve finale yükselen Borussia Dortmund'da galibiyeti getiren golü atan Mats Hummels karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kariyeri boyunca çok az Şampiyonlar Ligi golü attığını söyleyen Mats Hummels, "Kariyerim boyunca Şampiyonlar Ligi'nde çok az gol attım, sadece beş. Şimdi bu sayıyı artırmanın tam zamanı. Grup aşamasının ikinci maçından bu yana, her maçı kazanabileceğimize inanıyoruz ve şu anda Wembley'de neden kazanmamamız gerektiğini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Maçı kazanmalarını en önemli sebebini açıklayan Hummels şu sözlerle cümlelerini noktaldı:



"Aktif kaldık ve oyunun dışında çok fazla tempo ve stadyumun dışındaki atmosferden faydalanmayı başardık. Başarımızın reçetesi buydu."





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