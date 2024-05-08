Sebastian Haller: 'Fazlasıyla hak ettik'

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Paris Saint-Germain'i mağlup eden ve finale yükselen Borussia Dortmund'da yıldız oyuncu Sebastian Haller açıklamalarda bulundu.



Kimsenin Borussia Dortmund'u favori olarak görmediğini söyleyen Haller şu açıklamaları yaptı:



"Şu anda kafamın içinde bir çok şey dolanıyor. Kimse bizim turu geçeceğimize inanmadı. Bir noktada biz bile bunu düşündük ama buradayız. Bunu fazlasıyla hak ettik. Finalin kazanılması gerekir. Şimdi hazırlanmak için üç haftamız var."





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