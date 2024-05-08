Sebastian Haller: "Fazlasıyla hak ettik"

Borussia Dortmund'ın yıldızı Sebastian Haller, Paris Saint-Germain maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sebastian Haller: 'Fazlasıyla hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2024 01:20
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Paris Saint-Germain'i mağlup eden ve finale yükselen Borussia Dortmund'da yıldız oyuncu Sebastian Haller açıklamalarda bulundu.

Kimsenin Borussia Dortmund'u favori olarak görmediğini söyleyen Haller şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda kafamın içinde bir çok şey dolanıyor. Kimse bizim turu geçeceğimize inanmadı. Bir noktada biz bile bunu düşündük ama buradayız. Bunu fazlasıyla hak ettik. Finalin kazanılması gerekir. Şimdi hazırlanmak için üç haftamız var."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery