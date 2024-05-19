Manchester United kazandı ama 8. bitirdi!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United son hafta Brighton & Hove Albion deplasmanında kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United kazandı ama 8. bitirdi!
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19 Mayıs 2024 20:02
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 20:11
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.

Manchester United'ın golünü 73. dakikada Diogo Dalot ve 88. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United 60 puanla ligi 8. sırada tamamladı. Manchester United, Premier Lig'i ilk kez bu kadar kötü bir pozisyonda bitirdi.

Roberto De Zerbi ile son maçına çıkan Brighton & Hove Albion 48 puanla sezonu 11. sırada noktaladı.

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