Manchester City rekorlar kıra kıra şampiyon

Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon oldu.

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Manchester City rekorlar kıra kıra şampiyon
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19 Mayıs 2024 19:49
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 19:59
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.

Manchester City'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden, 59. dakikada Rodri kaydetti.

West Ham United'ın tek golü 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.

PREMIER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Arsenal'in 2 puan önünde şampiyonluğa uzanan Manchester City, üst üste 4. kez ipi göğüsledi. Guardiola'nın öğrencileri Premier Lig döneminde ilk, İngiltere tarihinde ise üst üste 4 kez şampiyon olan 4. takım oldu.

GUARDIOLA, LİGİ DOMİNE ETTİ

Manchester City'nin başarılı teknik adamı Pep Guardiola, geldiği 2016'dan bu yana geçen 8 sezonda 6. kez İngiltere şampiyonu olarak ligi domine etti.

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