Milli tenisçiler Roland Garros'da oynayacak

Milli tenisçiler Zeynep Sönmez ve İpek Öz, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya yükselmeye çalışacak.



Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre iki milli tenisçi, başkent Paris'te yapılacak organizasyonun elemelerinde mücadele edecek.



Yarın başlayacak elemelerin ilk gününde korta çıkacak Zeynep, Sırp Dejana Radanovic ile karşılaşacak.



İpek ise ilk turda Almanya'dan Noma Noha Akugue ile eşleşti.





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