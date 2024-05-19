Galatasaray Fenerbahçe maçı HD izle canlı, GS FB Canlı bein sports

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

FENERBAHÇE 5 MAÇTA 4 PUAN KAYBETTİ



Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, son 5 haftada 4 puan kaybetti. Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Sivasspor ve Konyaspor'la berabere kaldı. Fenerbahçe böylelikle 5 maçta kazanabileceği 15 puanın 11'ini toplayabildi. Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak. Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.





FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK



Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe rakibine ligde 3 maçtır gol atamıyor Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı. 2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.





400. RANDEVU



Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 400. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 (1 gol hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında) golle karşılık verdi.



LİGDE 134. SINAV



Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.



SON 10 RESMİ MAÇ



İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 3'ü beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 5 gol bulabildi. Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazanmıştı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın teknik direktörlerinin ezeli rekabette başarılı derbi karnesi dikkati çekiyor. Şampiyonluk yarışındaki kritik derbi, RAMS Park'ta yapılacak. Önemli müsabaka öncesinde iki takımın teknik direktörleri İsmail Kartal ile Okan Buruk'un derbi karneleri mercek altına alındı.





OKAN BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY



Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 Fenerbahçe derbisine çıktı. Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maç ise 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesiyle Buruk yönetimindeki Galatasaray, müsabakayı hükmen 3-0 kazandı.



DİĞER TAKIMLARIN BAŞINDA OKAN BURUK



Okan Buruk, Galatasaray haricinde kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu. Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe ile 11'i Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası olmak üzere 12 kez karşılaştı. Okan Buruk'un takımları, lig müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un başında Fenerbahçe ile yapılan final maçını kazanma başarısı gösterdi.





Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 36 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puana ulaştı.





7 OYUNCU KART SINIRINDA



Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak.



4 TAKIMDAN BİRİ FENERBAHÇE



Galatasaray'ın bu sezon 36 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Fenerbahçe karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 32 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.



SON 5 LİG MAÇINDA 20 GOL



Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 20 gol kaydetti. Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Yukatel Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı. Sarı-kırmızılılar, ligde ise 36 maçta 89 kez fileleri havalandırdı.



MERTENS'İN KATKISI BÜYÜK



Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, attığı gollerle sarı-kırmızılıların son haftalardaki galibiyetlerinde önemli rol oynadı. EMS Yapı Sivasspor'a 2, Siltaş Yapı Pendikspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'e birer gol kaydeden Belçikalı oyuncu, son 4 haftada 4 kez fileleri sarstı ve ligde 9 gole ulaştı.







