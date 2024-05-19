Fenerbahçe'de kırmızı kart!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta Alekander Djiku kırmızı kart gördü.

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Fenerbahçe'de kırmızı kart!
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19 Mayıs 2024 19:24
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 19:42
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Rams Park'ta 10 kişi kaldı.

Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.

FENERBAHÇE 3. KIRMIZI KARTI GÖRDÜ

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında oynadığı son 3 maçta kırmızı kart gördü.

- Marcel Tisserand
- Luan Peres
- Alexander Djiku





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