Cudi Cup Tenis Turnuvası başlıyor

3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak'ta başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cudi Cup Tenis Turnuvası başlıyor
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19 Mayıs 2024 19:14
Şırnak'ta gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak. Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, yarından itibaren bir hafta boyunca Cudi Dağı eteklerinde raket seslerinin yankılanacağını söyledi.

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