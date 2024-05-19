Cudi Cup Tenis Turnuvası başlıyor

Şırnak'ta gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın başlayacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, üniversitenin yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak. Turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, yarından itibaren bir hafta boyunca Cudi Dağı eteklerinde raket seslerinin yankılanacağını söyledi.





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