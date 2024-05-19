Polonya kazandı ilk haftayı namağlup kapattı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.



Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Polonya ile Japonya karşılaştı.



Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan Polonya, Antalya etabındaki tüm maçlarını rakiplerine set vermeden kazandı.



Polonya, 3-0'lık Japonya galibiyetinden önce de İtalya'ya, Fransa'ya ve Hollanda'ya aynı skorlarla üstünlük kurmuştu.



Japonya ise bu sonuçla Antalya etabında ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce oynadığı 3 karşılaşmasını kazanan Japonya, ilk mücadelesinde "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü karşılaşmasında da Almanya'yı yine 3-0'lık skorla mağlup etmişti.



Salon: Antalya



Hakemler: Erdal Akıncı, Ziling Wang (Çin)



Polonya: Medrzyk, Alagierska, Wenerska, Lukasik, Witkowska, Stysiak (Kowalewska, Szczyglowska, Lysiak, Piasecka, Galkowska)



Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Yamada, Hayashi, Koga, Watanabe (Kojima, Seki, Inoue, Fukudome, Airi, Araki, Kurogo, Wada)



Setler: 26-24, 25-20, 25-23



Süre: 78 dakika (27, 23, 28)









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU