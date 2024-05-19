Premier Lig'in 38. ve son haftasında Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Chelsea konuk ettiği Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Moises Caicedo ve 48. dakikada Raheem Sterling, Bournemouth'un golünü 49. dakikada Benoit Badiashile (kk) kaydetti.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal 69 dakika sahada kaldı.



Chelsea bu galibiyetle puanını 63'e yükseltip sezonu 6. sırada tamamlarken gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazandı.



Enes Ünallı Bournemouth ise Ligi 48 puanla 13. sırada tamamladı.





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