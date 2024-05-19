Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal deplasmanında iki kez daha fileleri havalandırdı.
Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.
Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.
Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.
Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.
🇹🇷BİZİM ÇOCUK YİNE AĞLARI SARSTI!pic.twitter.com/CvF0ntCEaJ
— Sporxtv (@sporxtv) May 19, 2024
🇹🇷 ARDA GÜLER, İSPANYA'YI SALLIYOR!pic.twitter.com/D54jWYzkda
— Sporxtv (@sporxtv) May 19, 2024
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