Arda Güler, Villarreal'e iki gol attı!

Arda Güler, Villarreal karşısında fileleri iki kez havalandırdı ve ligde oynadığı son 8 maçta 6. kez golünü attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler, Villarreal'e iki gol attı!
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19 Mayıs 2024 20:21
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 20:54
Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Villarreal deplasmanında iki kez daha fileleri havalandırdı.

Ligin başlarında sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, Villarreal karşısında bir kez daha ilk 11'de şans buldu ve 14. dakikada takımını öne geçirdi. Arda, 45. dakikada kendisinin 2, takımının 4. golünü de attı.

Arda Güler, La Liga'da oynadığı son 8 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiş oldu.

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