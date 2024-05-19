Tottenham kazandı Avrupa Ligi'ni garantiledi

Premier Lig karşılaşmasında Tottenham deplasmanda Sheffield United'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham kazandı Avrupa Ligi'ni garantiledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 20:06
Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Tottenham deplasmanda konuk olduğu Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Dejan Kulusevski ve 59. dakikada Pedro Porro kaydetti.

Tottenham bu galibiyetle puanını 66 yapıp ligi 5. sırada tamamlarken gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

Sheffield United ise ligi 16 puanla son sırada tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery