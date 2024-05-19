Tottenham kazandı Avrupa Ligi'ni garantiledi

Premier Lig'in 38. ve son haftasında Tottenham ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Tottenham deplasmanda konuk olduğu Sheffield United'ı 3-0 mağlup etti.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Dejan Kulusevski ve 59. dakikada Pedro Porro kaydetti.



Tottenham bu galibiyetle puanını 66 yapıp ligi 5. sırada tamamlarken gelecek sezon Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.



Sheffield United ise ligi 16 puanla son sırada tamamladı.





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