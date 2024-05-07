Avrupa devleri Toulouse'un yıldızının peşinde!

Toulouse forması giyen Logan Costa ile Avrupa'nın 4 öenmli kulübünün ilgi duyduğu belirtildi. İşte detaylar...

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Avrupa devleri Toulouse'un yıldızının peşinde!
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07 Mayıs 2024 20:19
Fransız ekibi Toulouse ile bu sezon etikili bir performans sergileyen Logan Costa, devleri peşine taktı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Villareal, Fulham ve Nottingham Forest, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

BONSERVİS BEDELİ

Fransız ekibinin, yıldız futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği belirtildi.

23 yaşındaki stoper, 36 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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