Avrupa devleri Toulouse'un yıldızının peşinde!

Fransız ekibi Toulouse ile bu sezon etikili bir performans sergileyen Logan Costa, devleri peşine taktı.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Atletico Madrid, Villareal, Fulham ve Nottingham Forest, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.



BONSERVİS BEDELİ



Fransız ekibinin, yıldız futbolcu için 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği belirtildi.



23 yaşındaki stoper, 36 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.





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