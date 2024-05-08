Dev eşleşmeye Hummels damga vurdu!

Borussia Dortmund forması giyen Mats Hummels, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile oynadıkları iki karşılaşmada da maçın oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dev eşleşmeye Hummels damga vurdu!
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08 Mayıs 2024 00:37
Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Mats Hummels, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadıkları iki karşılaşmaya damga vurdu.

Alman yıldız, eşleşmenin her iki karşılaşmasında da maçın adamı olmayı başardı.

Hummels, Fransa'da oynanan ve takımının 1-0 kazandığı ikinci maçta da fileleri havalandıran isim oldu.

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