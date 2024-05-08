Dev eşleşmeye Hummels damga vurdu!

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Mats Hummels, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadıkları iki karşılaşmaya damga vurdu.
Alman yıldız, eşleşmenin her iki karşılaşmasında da maçın adamı olmayı başardı.
Hummels, Fransa'da oynanan ve takımının 1-0 kazandığı ikinci maçta da fileleri havalandıran isim oldu.
Alman yıldız, eşleşmenin her iki karşılaşmasında da maçın adamı olmayı başardı.
Hummels, Fransa'da oynanan ve takımının 1-0 kazandığı ikinci maçta da fileleri havalandıran isim oldu.
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