Atakan Çankaya: 'Demek ki birilerini üzmüşüz'

MKE Ankaragücü sorması giyen Atakan Çankaya, Beşiktaş'a kupada elendikleri maçın ardından konuştu.



Atakan Çankaya, "Ankara'da oynadığımız maçta çok üstün oynamıştık. Çok farklı galibiyetle buraya gelebilirdik. Üzgünüz. Burada ikinci yarıda oynadığımız sürede net pozisyonlarımız vardı. Neredeyse ikinci yarı kalemize şut gelmeden, bireysel hatadan geriye düştük. İşimiz daha da zorlaştı. Elimizden geleni yaptık. İki maça bakınca, finali hak eden bizdik. Final oynamak, kupa almak isterdik ama maalesef olmadı. İnanıyorum ki bu camia daha güzel günler görecek." dedi.



Ligi iyi bir şekilde bitirmek istediklerini söyleyen Atakan Çankaya, taraftarın kendisine tepkisi için, "Uzun süredir Süper Lig'de oynuyorum, Beşiktaş'a karşı çok maça çıktım. Galiba birilerini üzmüşüz ki bu tepkilerle karşılaşıyoruz. Kimseye bir kinim, öfkem yok. Ama edilen küfürler ahlak dışı. Kolay şeyler değil. Ama yapacak bir şey yok. Bizim işimizin cilvesi bu. Beni sevenler de var, sevmeyenler de olacak. Bugünleri unutup, önümüzdeki 3 maçta ligi en iyi bitirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.



MUJAKIC: "BEŞİKTAŞ BUNU DEĞERLENDİRDİ"



Maçın ardından Nihad Mujakic ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Buraya gelip kazanmak istedik ama küçük bir hatadan geriye düştük. Beşiktaş gibi takımlar böyle fırsatları değerlendirirler. Maçı kaybettik sonuçta"





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