Mbappe: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a elendikleri maçın ardından konuştu.



Mbappe, sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.



Yıldız futbolcu, "Bu tarz maçlarda etkili olmak zorundasınız ama biz değildik. Çok üzgünüz." dedi.



PSG GOL ATAMADAN ELENDİ!



Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Borussia Dortmund'a iki maçta da 1-0 yenildi ve yarı final turunda gol atamadan turnuvaya veda etti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU