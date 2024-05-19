Fenerbahçe taraftarıyla deplasmanda kaybetmiyor!

Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarıyla büyük bir başarıya da imza atmış oldu.
Sarı-lacivertliler, taraftarıyla birlikte Galatasaray'a konuk olduğu 6 maçta hiç yenilmedi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın yeni stadında taraftarıyla 6 kez buluşurken, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Sarı-lacivertliler, taraftarıyla birlikte Galatasaray'a konuk olduğu 6 maçta hiç yenilmedi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın yeni stadında taraftarıyla 6 kez buluşurken, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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