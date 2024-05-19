Fenerbahçe taraftarıyla deplasmanda kaybetmiyor!

Fenerbahçe, taraftarıyla birlikte Galatasaray'a konuk olduğu 6 maçta hiç yenilmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe taraftarıyla deplasmanda kaybetmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 21:22
Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, taraftarıyla büyük bir başarıya da imza atmış oldu.

Sarı-lacivertliler, taraftarıyla birlikte Galatasaray'a konuk olduğu 6 maçta hiç yenilmedi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yeni stadında taraftarıyla 6 kez buluşurken, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery