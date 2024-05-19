La Liga 37. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Ceramica Stadı'nda oynanan maç 4-4 sona erdi. Real Madrid Arda Güler ile 14. dakikada öne geçti. Konuk ekibin Joselu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Villarreal, Alexander Sörloth ile farkı 1'e indirdi. Üst üst ataklar bulan Real Madrid, 40 dakikada Lucas Vazquez, 45+2. dakikada Arda Güler'le farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı böyle sonuçlandı.İkinci yarı Villarreal, Sörloth'un 8 dakikada attığı 3 golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.Daha önce Celta Vigo, Real Sociedad, Granada, Alaves maçlarında da ağları sarsan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 6. golünü kaydetmeyi başardı.Real Madrid ağlarına 4 gol atan Sörloth, bu sezonki 26. golünü kaydetti. Ligde 23 gole ulaşan Norveçli oyuncu gol krallığına oturdu.Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 94'e çıkardı. Villarreal ise 52 puana çıktı. Ligin son haftasında Real Madrid, Real Betis ile oynayacak. Villarreal ise Osasuna'ya konuk olacak.