Fenerbahçe'den Galatasaray'ın serilerine son!

Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki büyük serilerine de son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ın serilerine son!
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19 Mayıs 2024 21:30
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 21:31
Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek ligde şampiyonluk yarışını hem son haftaya bıraktı hemde rakibinin serilerine son verdi. 

Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'nün attığı golle rakibini devirdi ve Galatasaray'ın Süper Lig'de 17 maçlık galibiyet serisini bitirdi. 

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 24 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirirken, Sarı-kırmızılıların son olarak iç sahada 35 maçlık yenilmezlik serisi de sonlandı. 

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