Davinson Sanchez: "Fenerbahçe sevinsin, biz haftaya sevineceğiz"

Galatasaraylı Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez: 'Fenerbahçe sevinsin, biz haftaya sevineceğiz'
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19 Mayıs 2024 21:31
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda

Maçı değerlendiren Kolombiyalı stoper "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik." dedi.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez ayrıca "Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

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