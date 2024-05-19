Davinson Sanchez: 'Fenerbahçe sevinsin, biz haftaya sevineceğiz'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda
Maçı değerlendiren Kolombiyalı stoper "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik." dedi.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez ayrıca "Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren Kolombiyalı stoper "Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var, rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik." dedi.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez ayrıca "Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
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