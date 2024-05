Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray , Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takımın golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.Bu sonuçla puan farkı 3 düştü ve şampiyonluk son hafta belli olacak.Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup oldu. Ayrıca sarı kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 96'ya çıkardı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanına gidecek.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bir önceki maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.Ligde 37. haftaya en yakın rakibi sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'a şampiyonluk hedefiyle çıktı.Galatasaray, derbide Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, ligin 36. haftasında deplasmanda son dakika golüyle 3-2 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına çıkardığı ilk 11'de tek değişiklik yaptı.Buruk, stoper tandemindeki Abdülkerim'i yedeğe çekerken yerine Sanchez'i görevlendirdi.Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 8 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.Sarı-kırmızılı takımın sezon başından İngiltere'nin Tottenham takımından kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nelsson'a kaptırdı.Sonrasındaki 3 lig maçında süre alamayan 27 yaşındaki stoper, son 5 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi hazırladı.İki bölüm halinde gerçekleştirilen koreografide doğu tribününe kartonlarla "Mayıslar Bizimdir" yazıldı. Ayrıca kadroda yer alan futbolcuların forma numaraları yer aldı.Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Taraftarlar içinden çıkan büyük görselde teknik direktör Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Turkcell Süper Kupa'ya yer verildi.Fenerbahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı.Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da Fenerbahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi de koreografiye eklendi.Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Futbolcular, ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki siluetinin olduğu, "19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.Ayrıca taraftarlar da, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlar açtı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında kritik derbiye 23 yabancı basın mensubu akredite oldu.Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı.Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan derbinin biletleri tamamen tükendi. Ev sahibi takım taraftarlarının tamamen doldurduğu tribünlerde, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da maçı izledi.Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, RAMS Park'ta oynanan müsabakada sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'den faydalanamadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'ı görevlendirdi.Galatasaray karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Defansın önünde Kayserispor maçında olduğu gibi yine Alexander Djiku görev yaparken, orta alanda Mert Hakan Yandaş, Fred ve Dusan Tadic forma giydi. Santrfor bölgesinde Michy Batshuayi gol ararken, ona desteği Sebastian Szymanski verdi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Efekan Karayazı, Zeki Dursun, Joshua King, Edin Dzeko ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, üçüncü Türk oyuncu tercihini Mert Hakan Yandaş'tan yana kullandı.İrfan Can Kahveci ile İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle karşılaşma öncesinde teknik heyetin 3. Türk oyuncu olarak kimi seçeceği merak konusu olmuştu.İsmail Kartal, alternatifleri arasında Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de tercih etti.Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, ligin ilk yarısındaki derbide olduğu gibi yine Galatasaray karşısında stoperde forma giydi.Ligin ilk yarısında savunmadaki eksiklik nedeniyle bu bölgede görevlendirilen 23 yaşındaki oyuncu, Becao'nun kart cezası, Djiku'nun da ön bölgede oynamak zorunda kalması sebebiyle maça stoper bölgesinde başladı.Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Park'ta takımlarını yalnız bırakmadı.Öğlen saatlerinde Ülker Stadı'nda bir araya gelen 2400 sarı-lacivertli taraftar, güvenlik güçleri eşliğinde 30+2 otobüsle stada ulaştı.Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular maça kontrollü başladı. İki takımın da ilk 10 dakika net bir fırsatı olmadı.Alekander Djiku, maçın 12. dakikasında topsuz alanda Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası hakem oyunu durdurdu ve Djiku'ya sarı kart gösterdi. Pozisyon sonrası ortam kısa süreli gerildi. Çıkan olayların ardından Osayi-Samuel ve Barış Alper de sarı kart gördü.Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Szymanski sol ayağıyla uzak direği düşündü. Bu top yandan auta gitti.Sarı lacivertli takımda Alekander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya orta alanda yaptığı müdahaleyle görmüştü.Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Hakim Ziyech ortaladı. Barış Alper uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.Derbinin en net fırsatını Fenerbahçe yakaladı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan, arka direkteki Fred'i gördü. Onun karşı karşıya vuruşu direğin dibinden auta gitti.İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve oyuncular 0-0 beraberlikle soyunma odasına gitti.Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 59. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.İkinci yarı Fenerbahçe, daha etkili olan taraftı. Sarı lacivertli takım, Fred ile 63. dakikada gole yaklaştı. Fred, sağdan topla birlikte ceza sahasına girdi. Savunma araya girerken top Fred'e çarpıp kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.Mücadelenin 71. dakikasında Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşu arka direğe açıldı. Derrick Köhn'e çarpan top Çağlar'ın önünde kaldı. Milli futbolcu tek dokunuşla topu boş kaleye gönderdi.Galatasaray, Mertens'le gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topa Mertens, yükseldi. Onun dokunamadığı top, Livakovic'te kaldı.Galatasaray, son dakikalarda baskısını arttırdı. sarı kırmızlı takım Zaha ve Icardi ile yüklense de net bir fırsat yakalayamadı. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, savunmanın arkasına sarkan Mertens'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu zayıf kalınca meşin yuvarlağı Livakovic kontrol etti.71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski kale sahası içine ortaladı. Muslera'nın boşa çıktığı top arka direkteki Köhn'e çarptı. Meşin yuvarlak boş durumdaki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.90+6. dakikada Szymanski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan King, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Torreira son anda araya girerek tehlikeyi önledi.: RAMS Park: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman ÖzayGalatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 80 Zaha), Sanchez, Köhn (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 84 Tete), Mertens (Dk. 84 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Icardi: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 King), Szymanski, Tadic (Dk. 89 Bonucci), Batshuayi (Dk. 83 Dzeko): Dk. 71 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe): Dk. 21 Djiku (Fenerbahçe): Dk. 5 Mertens, Dk. 13 Barış Alper Yılmaz, Dk. 59 Ziyech, Dk. 88 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 13 Osayi-Samuel, Dk. 34 Batshuayi, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86 Livakovic, Dk. 90+4 Fred (Fenerbahçe)