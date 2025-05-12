Boston Celtics'in yıldız pivotu Kristaps Porzingis, mart ayında geçirdiği viral hastalığın etkilerini üzerinden atmakta hâlâ zorlanıyor.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Letonyalı oyuncu, özellikle aniden gelişen enerji kaybı gibi yan etkilerle mücadele etmeye devam ediyor.



Porzingis, takımının New York Knicks ile oynadığı playoff serisinin ilk maçında beklenmedik bir şekilde enerji düşüşü yaşadı ve yalnızca 13 dakika sahada kalabildi. Bu ani tükenmişlik hissi, kendisini şiddetli şekilde etkileyen viral enfeksiyonun uzun süredir devam eden etkilerinden biri olarak değerlendiriliyor. Söz konusu rahatsızlık nedeniyle Porzingis, şubat sonu ile mart ortası arasında sekiz maçlık bir periyodu kaçırmıştı.



Letonyalı oyuncu, serinin ikinci maçında forma giydi ancak ilk beşte yer almadı. Yerine Al Horford başladı. Porzingis maçta yalnızca 14 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 8 sayı, 4 ribaund ile tamamladı. Serinin üçüncü maçına da yedek kulübesinden dahil olan Porzingis, ilk çeyreğin ortasında oyuna girdi.



Porzingis'in hastalığın etkilerini azaltmak adına aldığı önlemler arasında damar içi sıvı (IV) takviyeleri, bağışıklık güçlendiriciler ve uyku alışkanlıklarını yeniden düzenlemek yer alıyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun mart ayında yaptığı açıklamada, doktorların hastalığın kesin tanısını koyamadığı belirtilmişti.



Charania'ya göre, Porzingis playofflar başlamadan önce kendisini toparladığını hissetmişti. Gerçekten de ilk turda Orlando Magic'e karşı oynanan beş maçlık serinin tamamında forma giydi. Bu seride ortalama 27.4 dakika sahada kaldı, 12 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Ancak şut performansı beklentilerin oldukça altında kaldı: %35.2 saha içi isabeti ve 17 denemede sadece 2 isabetle %11.8 üçlük yüzdesi.



Celtics teknik heyeti, Porzingis'in tam anlamıyla sağlığına kavuşması durumunda, pota altındaki etkinliğini yeniden sahaya yansıtacağına inanıyor. Letonyalı uzun, boyalı alanda hem savunma hem hücum anlamında Celtics'in stratejik parçalarından biri konumunda.



Ancak hastalığın yarattığı belirsizlik ve oyuncunun fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşamaması, Celtics'in derin kadrosu içerisinde süre ve rol planlamasını da etkiliyor. Porzingis'in sağlık durumu, Boston'ın ilerleyen turlardaki başarısı açısından belirleyici unsurlardan biri olacak.



