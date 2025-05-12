Miami Heat başkanı Pat Riley, sezonun ilk turda alınan 55 sayılık ağır mağlubiyetle sona ermesinin ardından takıma değişim sinyali verdi.



"Bence bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Bu konuda hiçbir şüphem yok," diyen Riley, mevcut kadronun büyük ölçüde yenileneceğini belirtti.



Heat'in 2025-26 sezonuna kadar garantili veya kısmen garantili 12 oyuncusu bulunuyor. Bam Adebayo ve Tyler Herro ikilisi bu listenin başında geliyor. Riley, Herro ile olası 150 milyon dolarlık üç yıllık uzatma hakkında görüşmeler yaptığını ancak detay paylaşmadı:



"O, bizim için hücumda kilit bir oyuncu. Onun tarzını tamamlayacak isimler eklememiz gerek."



Riley, ayrıca sezon ortasında Golden State Warriors'a takas edilen Jimmy Butler ile yaşanan sözleşme krizi hakkında da konuştu:

"Sözleşme uzatmasını reddettiğim için özür dilemeyeceğim."



