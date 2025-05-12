Son Düzlük Koşusu'nu Subutai kazandı!

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 11 Mayıs Pazar saat 14.00'te başlayan Son Düzlük Koşusu'nu Subutai, jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.Duygu Fatura'nın sahibi olduğu Subutai, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının yarıştığı 1400 metre sentetik pistte düzenlenen koşuyu, jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde 1.23.60'lık derecesiyle kazanmayı başardı.11 safkanın katıldığı koşuda; Kando ikinci, Bello Boy üçüncü, Prince Of Darkness dördüncü ve El Maestro ise beşinci oldu.Sentetik pistteki 21. yarışına çıkan Subutai, böylece 7'nci birinciliğini aldı. Safkanın ayrıca 4 ikincilik, 2 üçüncülük, 1 dördüncülük ve 6 beşincilik başarısı bulunuyor.Bu zaferle Subutai, 425.000 TL'lik birincilik ikramiyesinin de sahibi oldu. Ayrıca, Son Düzlük sponsorluğuyla birlikte 102.000 TL'lik ek sponsorluk ikramiyesi de elde etti.Son Düzlük CEO'su Azade Zeynep Acar Haksal, koşu sonrası ödül töreninde birincilik kupasını safkanın sahibi Duygu Fatura'ya takdim ederken, jokey Gökhan Kocakaya'ya plaket verdi. Son Düzlük CMO'su Özgür Oğuz ise kazanan atın antrenörü Ergün Uslu adına Duygu Fatura'ya plaketi takdim etti.